شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع كملاذ آمن مع تجدد المخاوف بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس مدعومةً بالطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل القلق من فيروس "كورونا" بالإضافة إلى استقرار الدولار.



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس التاجي القاتل إلى أكثر من 1360 شخصا بينما أصيب ما يقرب من ستين ألف شخص آخرين.

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هذا، ولا تزال التقييمات مستمرة لمعررفة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي حيث يرى محللو بنك "إتش إس بي سي" البريطاني أن الاقتصاد الصيني سيتباطأ نموه في الربع السنوي الأول بسبب انتشار الفيروس.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 17.619 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.715 دولار وأقل سعر عند 17.44 دولار.