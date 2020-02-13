شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بإجراءات "جونسون" الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب تغييرات حكومية يجريها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".



وأعلن وزير المالية البريطاني "ساجد جاويد" التقدم بالاستقالة من منصبه في ظبل ترقب تعديلات وزارية محتملة.



وذكرت مصادر لشبكة "بي بي سي" أن وزير المالية الأسبق والمصرفي المنتمي لحزب المحافظين "ريتشي سوناك" سوف يتولى المنصب خلفاً لـ"جاويد".

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يأتي ذلك في ظل استعدادات "جونسون" لصياغة العلاقات المستقبلية على كافة الأصعدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب تنفيذ "بريكست" نهاية الشهر الماضي.



وتنتظر الأسواق ملامح هذه العلاقات المستقبلية ومدى سعي رئيس الوزراء "جونسون" نحو التوصل إلى صفقة مع بروكسل من عدمه.



وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت مؤخراً اكتشاف أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد كما أعلنت اليابان أول حالة وفاة بالفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3044، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.307 وأقل سعر عند 1.2944.