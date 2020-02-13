شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مع تجدد المخاوف حول فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا بأكثر من 250 حالة إلى نحو 1367 شخصا، بينما زادت الإصابات إلى ما يقرب من ستين ألف حالة.



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إقرار قانونن يحد من صلاحيات الرئيس "دونالد ترامب" في شن أي هجمات عسكرية ضد إيران.

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وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال يناير/كانون الأول.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1578.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1581.7 دولار وأقل سعر عند 1568.5 دولار.