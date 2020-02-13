شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار مع عودة ثقة المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع عودة ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية وسط تجاهل للتطورات بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية اليوم ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1360 شخصاً بينما زادت الإصابات لما يقرب من ستين ألف شخص آخرين.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.

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وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو الفي طلب إلى 205 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي صفعة على وجه الرئيس "دونالد ترامب"، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصال مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس في شن هجمات ضد إيران، ويأتي ذلك بعد الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.