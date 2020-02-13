شكرا لقرائتكم خبر

ارتفاع خسائر بترورابغ إلى 887 مليونا بالربع الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ» في الربع الرابع من العام الماضي إلى نحو 887 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال خسائر الشركة بالربع الرابع 2018، بارتفاع نسبته 744.8%.

وعلى صعيد كامل العام تحولت الشركة للخسائر مسجلة 544 مليون ريال خلال 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 669 مليون ريال لعام 2018.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود بشكل رئيس إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، مبينة أن الربع الرابع 2019 شهد تدهورا شديدا في أسعار السوق، وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة.

وأشارت إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية السائدة، وقلة الطلب على المنتجات، تسببت في الضغط على أسعار الشركة، مسببة انخفاضا أكثر عن المتوقع على الرغم من محافظة الشركة على أفضل استدامة للأداء التشغيلي طوال عام 2019.

Advertisements

كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات، والمنشآت، والمعدات.

ووفق النتائج المالية الأولية للشركة على موقع تداول، بلغ الربح التشغيلي 439 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 1.01 مليار ريال خلال العام قبل الماضي بتراجع 57%.

وبلغ إجمالي الربح 1.7 مليار ريال خلال العام السابق مقابل 2.3 مليار ريال خلال العام قبل السابق بانخفاض 26%.

وبلغت خسارة السهم بالريال 0.62ريال خلال العام الماضي، ومقابل ربحية بـ 0.76ريال خلال العام قبل السابق.

أسباب الخسائر: