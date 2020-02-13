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تفاهم لإطلاق العمل التطوعي في جناح المملكة بـ«إكسبو 2020 دبي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

وقع جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات، لإطلاق برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة، أكبر الأجنحة الدولية المشاركة.

ويهدف البرنامج لدعم منصة التطوع، واستقطاب وتطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي للمشاركة الفاعلة في جناح المملكة من خلال إتاحة الفرص أمامهم للعمل التطوعي.

وتتيح المذكرة، التي وقعها المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة في إكسبو دبي الدكتور فهد اليابس، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات أحمد الشامسي، تعزيز العمل التطوعي للشباب في جناح المملكة خلال فترة إكسبو 2020 كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

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وقال اليابس «ثقافة التطوع واحدة من أهداف رؤية المملكة 2030، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المتطوعين في جناح المملكة خلال إكسبو 2020 دبي، كما أن التعاون مع مؤسسة الإمارات هو استكمال لمنظومة التعاون المشترك بين المملكة والإمارات في جميع المجالات».

وأضاف «ستشمل أطر التعاون مع مؤسسة الإمارات إنشاء منصة خاصة للمتطوعين السعوديين في جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي وربطها بالمنصة الالكترونية الرئيسية التابعة لجناح المملكة».

من جانبه، قال الشامسي «نؤمن أن الأساس المتين لأي مُجتمع هو إدراك أفراده لأهمية وقيمة العمل التطوعي، إن إكسبو 2020 دبي منصة استثنائية تعمل على توفير فرص تطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية».

وأضاف: «فخورون بتعاوننا مع جناح المملكة في إكسبو 2020 ونسعى إلى دعمه لإشراك المزيد مواطني المملكة المقيمين في دولة الإمارات العربية المُتحدة بما يُكسبهم خبرة ومهارات قيادية حيث يشاركون في تنظيم أحد أكبر الفعاليات في العالم».