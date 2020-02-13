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10 عمال مخالفين يصنعون الذهب بمنزل عشوائي في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار من ضبط عشرة عمال مخالفين من جنسية آسيوية يديرون معملا غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بمنزل عشوائي في حي الكندرة جنوب محافظة جدة، وذلك بعد عمليات رصد وتحر للموقع المذكور لمدة أسبوع.

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ووفق بيان للتجارة تبين من خلال الوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية مزاولة العمالة نشاط صناعة المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توفر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، إضافة لعدم وجود «دمغة» علامة تجارية.

وضبطت الوزارة 743 قطعة من مشغولات الذهب تزن 4 كجم، تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت العمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم القضاء لمعاقبتهم وفقا لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ماذا رصدت الفرق الرقابية؟

منزل عشوائي لتصنيع الذهب

الموقع بحي الكندرة جنوب جدة

يديره 10 عمال من جنسية آسيوية

يعملون لحسابهم الخاص

وجود شبهة تستر تجاري

عدم توفر سجلات تجارية أو تراخيص

عدم وجود «دمغة» علامة تجارية