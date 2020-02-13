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إنهاء 53 مساهمة خلال 2019 وصرف 618 مليونا لـ2,044 مساهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أنهت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» 53 مساهمة خلال 2019، صرفت على إثرها حقوقا مالية تصل قيمتها إلى 618 مليون ريال، أودعت في الحسابات الشخصية لـ2,044 مساهما من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأكدت لجنة «تصفية» إتمام دراسة 203 مساهمات أنهت منها 53 مساهمة، وتصفية 29 مساهمة، كما استثنت اللجنة من أعمالها 24 مساهمة تبين بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت 47 مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.

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وتحققت هذه الإنجازات لعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، المالية والتسويقية وغيرها. ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 373 دراسة قانونية وشرعية، و26 جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في 120 قضية، وانتهت إلى صدور 57 حكما قضائيا بشكل نهائي، كما جرى إصدار 57 سندا تنفيذيا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.

ومنذ بدء أعمالها قبل 11 عاما تمكنت «تصفية» من إنهاء 319 مساهمة عقارية بقيمة مالية تزيد على 8.22 مليارات ريال، وتم صرف أكثر من 7.22 مليارات ريال لأكثر من 35,208 مساهمين.

وأطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي حملة في أكتوبر الماضي للبحث عن المساهمين أو ورثتهم ممن تعذر الوصول إليهم لتسلم حقوقهم في المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.

«تصفية» 2019