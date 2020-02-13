شكرا لقرائتكم خبر

إصدار التراخيص التجارية البلدية الكترونيا.. والرقابة لاحقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أمس خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية الكترونيا لجميع الأمانات على مستوى المملكة، وربط بوابة سلامة الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة بلدي لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين تشمل أجور خدمة سلامة الالكترونية، لتسهيل وصول الشركاء للخدمات الكترونيا، وذلك في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات البلدية وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرخصة التجارية، وإنجاز عدد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أي ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، حيث تتضمن الخدمات: إصدار ترخيص تجاري، إلغاء ترخيص تجاري، نقل ملكية ترخيص تجاري، تجديد ترخيص تجاري، تعديل رخصة.

وتنضوي تحت منصة «بلدي»، قائمة الخدمات المقدمة من البلديات وتمكين المستفيدين من إنهاء متطلباتهم عبر خدمة التفويض الالكتروني، والاستفادة من التطبيقات الحديثة بتفعيلها، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة تحديد الموقع عبر خرائط قوقل، وأصبحت الرقابة لاحقة.

كما جرى تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى القطاع البلدي، وأصبحت الرخصة الكترونية بقارئ (QR Code) وبدون ختم أو تواقيع أو الحاجة إلى طباعتها، وتجديد الرخص بشكل فوري دون الحاجة إلى إعادة تقديم أي مستندات، حيث يتم حاليا بالتعاون مع الدفاع المدني إصدار 80% من الأنشطة البلدية فوريا، أي (429 نشاط أيزك).

الخدمات البلدية: