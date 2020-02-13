شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى جلسة نهاية الأسبوع..و"قطر" تواصل التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى بنسبة 0.52% بضغوط هبوط القطاعات الكبرى، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، فيما أعاد بنك دبى الإسلامي بورصة دبى للارتفاع، كما دفع قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.68% رابحاً 212.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.81 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.68% رابحاً 212.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 188.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%.

وجاء سهم "اكسا التعاونية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.87%، ثم التعاونية بنسبة 3.61%، ثم زين السعودية بنسبة 3.55%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.99%، ثم بترو رابغ بنسبة 9.98%، ثم دور بنسبة 8.72%.



بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 106.44 نقطة، لتغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 78.3 مليون سهم بقيمة 233.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5968 صفقة، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 106.44 نقطة، لتغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 78.3 مليون سهم بقيمة 233.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5968 صفقة، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فقطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 6.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6898.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.88 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.22% رابحاً 11.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4976.55 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 417.9 مليون سهم بقيمة 37 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 11.62%، ثم شركة الأنطمة الآلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.07%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 7%.

بورصة دبىعاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 3.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.72 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم بنك دبى الإسلامى، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 298.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2424 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم. بورصة دبىعاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 3.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.72 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم بنك دبى الإسلامى، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 298.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2424 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.52%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.88%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركتى بنك دبى الإسلامي وإعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 100.8 مليون درهم للأولى، وبحجم 22.3 مليون ورقة بقيمة 86.1 مليون درهم للثانية.

بورصة البحرينعاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، بنسبة 0.05% رابحاً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.57 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينعاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، بنسبة 0.05% رابحاً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.57 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 881.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.11% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.27%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.83%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.45% بضغوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%.