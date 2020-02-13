شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن زوج اليورو مقابل الدولار من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.0860 ويضغط سلباً عليه ليتحرك دونه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى المتوسط والطويل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0760، بينما يحتاج للحصول على إغلاق يومي دون 1.0860 لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة.

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