شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

واصل الجنيه الإسترليني الصعود لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي واليورو. وتداول الباوند مع موعد إغلاق أسواق المال اللندنية مرتفعاً بنسبة 0.70 % أمام الدولار الأمريكي عند 1.3048، وبنسبة 0.98 % أمام اليورو عند 1.2035.

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