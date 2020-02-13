شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلص من خسائره السابقة ويتحول نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة عقب تقرير وكالة الطاقة الدولية.



وكشفت الوكالة الدولية اليوم عن توقعاتها بانخفاض الطلب على النفط خلال الربع الأول من العام الجاري ليصبح أول تراجع فصلي منذ أكثر من عشر سنوات.



وذكرت الوكالة بأن انتشار فيروس "كورونا" سيلقي بظلاله سلبياً على الطلب العالمي على النفط، وهو ما سيضغط على الأسعار.

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كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس ارتفاع مخزونات النفط في الولاياات المتحدة بنحو 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بارتفاع قدره 2.3 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 51.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.6% إلى 56.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.8 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.