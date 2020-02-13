شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الأسترالي عقب تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" بشأن السياسة النقدية.



وأوضح "لو" في تصريحات صحفية بأن الاقتصاد الأسترالي يدفع بالفعل ثمن التغيرات المناخية ويتضرر بها بشكل كبير.



وأشار "لو" إلى أنه يتوقع استمرار العمل بسياسة معدلات الفائدة المنخفضة ربما لسنوات في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الأسترالي.

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وحذر رئيس البنك المركزي أيضاً من تصاعد ديون الأسر في البلاد وأثرها السلبي الشديد على الاقتصاد الأسترالي.



وعلى صعيد فيروس "كورونا"، قالت الحكومة الصينية إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1360 شخصا بينما أصيب ما يقرب من ستين ألف حالة أخرى، كما أعلنت اليابان أول حالة وفاة بالفيروس على أراضيها لسيدة يتجاوز عمرها الثمانين عاماً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6731، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6746 وأقل سعر عند 0.6706.