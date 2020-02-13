الاقتصاد

مصدر بالبترول ينفى رويترز بشأن حصول شركة كندية على رخصة التنقيب عن الذهب بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما نشرته وكالة "رويتزر" حول حصول شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، على رخصة التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خبر حصولها على ترخيص التعدين بمصر غير دقيق، حيث إنهم تقدموا بطلب الحصول على رخصة ولم يحصلوا على الموافقة حتى الآن.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت خبرًا يفيد بأن شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، حصلت اليوم الخميس، على موافقة مصر على رخصة تعدين لها هى الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسى فى البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من 10 سنوات.

 

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