شكرا لقرائتكم خبر عن "سليمان الحبيب" تتطلع للتوسع بعد الطرح بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فيصل النصار، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة سليمان الحبيب، إن المجموعة تتطلع للبحث عن المزيد من الفرص المواتية بعد الإدراج في سوق الأسهم السعودية، بحسب "العربية".

وقالت المجموعة في وقت سابق إنها تعتزم ضخ 6 مليارات ريال في ثلاثة مشاريع جديدة هي الأكبر بالرياض وجدة.

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وتستعد شركة مستشفيات سليمان الحبيب لطرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية "تداول".

يشار إلى أن السوق السعودي هو الأكبر بالنسبة لمجموعة سليمان الحبيب، ولديها في المنطقة الغربية مستشفيين في جدة، إضافة إلى مستشفى جديد في منطقة شمال الرياض.

حققت المجموعة أرباحاً سنوية للعام 2019 م بلغت 870 مليون ريال، أي بمعدل نمو 9% عن أرباح عام 2018.