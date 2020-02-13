شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز: 3 عوامل تدفع أقساط التأمين بالسعودية للنمو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت وكالة ستاندرد أند بورز 3 عوامل ستساهم بشكل رئيسي في دفع إجمالي أقساط التأمين بالسعودية للنمو 5% في عام 2019.
وأوضحت الوكالة أن من العوامل الرئيسية التي ستؤدي لهذا النمو هو تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الحجاج والمعتمرين.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بما يفوق المليار ريال، بحسب "العربية".
وذكرت الوكالة أن من تلك العوامل أن تؤدي إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للتأمين وإلى نمو معتدل في المدى المتوسط، زيادة التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
وتتوقع الوكالة نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً، إذ إن 50% فقط من السائقين حالياً يمتلكون تغطية تأمينية كافية.
كانت هذه تفاصيل خبر ستاندرد أند بورز: 3 عوامل تدفع أقساط التأمين بالسعودية للنمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.