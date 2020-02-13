شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تتراجع في بداية الجلسة من أعلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس متأثرة بالضغوط على القطاع التكنولوجي واستمرار القلق من فيروس كورونا.



وكشفت الصين اليوم عن ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس التاجي القاتل إلى أكثر من 1360 شخصا بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ستين ألف حالة أخرى.

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كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد ذكر أمس في شهادته نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن البنك المركزي ربمما يضطر لإطلاق جولة جديدة من التيسير الكمي مع الاستعانة بالسياسة المالية بجانب السياسة النقدية لمواجهة أي ركود اقتصادي محتمل في المستقبل.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بألفي طلب إلى 205 آلاف في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 29360 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 9674 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 3372 نقطة.