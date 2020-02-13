شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستقر مع مراقبة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار البلاديوم على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الخميس مع مراقبة المستثمرين للتطورات بشان مدى انتشار فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية اليوم ارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 1350 حالة بالفيروس بينما أصيب بكورونا ما يقرب من ستين ألف شخص.



ويخشى محللون من تأثير الفيروس على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومن ثمتداد هذا التأثير إلى الاقتصاد العالمي بوجه عام.

Advertisements



وأعلنت بالفعل عدة جهات بحثية ومالية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني بسبب تفشي الفيروس رغم تقديرات بالقضاء عليه واحتوائه بحلول أبريل/نيسان المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



ومن شأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني الإضرار بالأنشطة الصناعية، وهو ما أثر سلبا على أسعار المعادن من بينها البلاديوم المستخدم في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم من السيارات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2321.4 دولار للأوقية، وسجل المعدنن أعلى سعر اليوم عند 2339 دولارا وأقل سعر عند 2301.3 دولار.