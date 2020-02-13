صندوق النقد الدولى: الصين ستتعافى سريعا من تداعيات فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مديرة صندوق النقد الدولى كريستينا جورجيفا تعافى الاقتصاد الصينى سريعا من أزمة فيروس كورونا، على الرغم من حالة عدم اليقين التى تحيط بثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وأرجعت "جورجيفا"، في بيان صحفي اليوم الخميس، توقعاتها لقدرة المصنعين على تعويض الخسائر التي نتجت عن إغلاق المصانع والشركات، مؤكدة على أن التراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الصين سيعقبه تعاف سريع مما يمكن من احتواء التأثير الإجمالي على البلاد.

وأكدت مديرة الصندوق على أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي من الممكن احتواؤه أيضا، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل الآن على جمع البيانات لتقييم تأثير الفيروس المتفشي على الاقتصاد الصيني والعالمي.

وقالت إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني بسرعة من تداعيات مرتبطة بتفشي المرض، على الرغم من أنها لاحظت أن العديد من الشكوك لا تزال قائمة.

وأضافت أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمثل 19 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بـ 8 % في وقت تفشي "سارس" في الفترة من 2002 إلى 2004، مضحة أن الصين أصبحت اليوم أكثر ترابطا مع آسيا والعالم، ما يعطي الاضطرابات "إمكانية أكبر للدخول إلى بلدان أخرى".

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وقال جورجيفا: "كان الاقتصاد العالمي في أوائل العقد الأول من القرن العشرين في وضع قوي للغاية، في حين أننا اليوم نتوقع نموا عالميا متواضعا نسبيا"، متوقعة الحصول على بيانات فعلية حول تأثير الفيروس الأسبوع المقبل، عندما يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية.

وانتشر فيروس كورونا المستجد الذي نشأ في مركز الأعمال واللوجستيات في مدينة "ووهان" الصينية، إلى أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم والنفط وأثار مخاوف من تباطؤ معنويات المستهلكين واضطراب سلاسل التوريد.

