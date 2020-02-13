شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.85 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.06 نقطة الأعلى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ،فى سابع مكسب يومي خلال الثمانية أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي فى أسبوع ، مع استئناف المستثمرين عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية بالفترة الأخيرة ، بفضل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت من تفاؤل المستثمرين حيال اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

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ودعم تلك المكاسب أيضا ، تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي.

قال جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ،أن الاقتصاد الأمريكي فى وضع جيد جدا ويبلي بلاء حسنا ، ولا يوجد سبب لعدم استمرار النمو ،و أشار إلى أن معدلات الفائدة الحالية مناسب للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.

وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء ،إنه لا يوجد سبب لعدم إمكانية استمرار الوضع الحالي من انخفاض البطالة وارتفاع الأجور وزيادة الوظائف الجديدة ،وأكد على عدم وجود شيء فى الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل غير مناسب أو غير متوازن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن مستويات التضخم الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير ، إيجابية تلك البيانات سوف تدفع العملة الأمريكية مرة أخرى إلى تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال عدة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.4% سنويا فى كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 2.3% فى كانون الأول/ديسمبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% بنفس القراءة السابقة.