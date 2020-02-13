شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل التركيز على شراء الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفضل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء الأصول الآمنة ، بعد التطورات السلبية لفيروس كورونا فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 17.69$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.44$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.43$ الأدنى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

فقد معدن الفضة بالأمس نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

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انخفضت يوم الخميس معظم أسواق الأسهم فى أسيا ،وتخلت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية ، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،ونشاط عمليات البيع لجني الأرباح.

تركيزا على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة ، بالإضافة إلى عملات الين اليابان والفرنك سويسري ، بعد التطورات السلبية عن انتشار فيروس كورونا فى الصين.

أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الخميس عن إصابة 15,152 حالة جديدة بفيروس كورونا ، بأكبر وتيرة إصابة يومية منذ بدء انتشار الوباء فى النصف الثاني من الشهر الماضي ، وعن وفاة 254 حالة إضافية ،فى أكبر حصيلة وفيات فى يوم واحد.