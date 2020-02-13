شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا 191 ألفا و475 برميل يوميا 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، إن إنتاجها من الخام بلغ 191 ألفا و475 برميلا يوميا في 12 فبراير.

تراجع إنتاج النفط في ليبيا تراجعا حادا منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول نفط على يد مجموعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد.

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وقالت مؤسسة النفط في بيانها إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الإقفالات بلغ حوالي 1.4 مليار دولار.