شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: جاري إصلاح خط غاز المطرية وتم تأمينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إنه تم تأمين خط الغاز بمنطقة المطرية، والذي تعرض لكسر اليوم نتيجة أعمال التطوير بمنطقة المطرية والزيتون، لافتا إلى أنه جاري حاليا إصلاح الخط.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في عملية السيطرة على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة المطرية، بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، دون وقوع أى إصابات، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المنطقة الفاصلة بين المطرية والأميرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إخماد الحريق دون وقوع اصابات، وتبين أنه حريق محدود وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.