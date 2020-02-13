مصادر بالبترول: جاري إصلاح خط غاز المطرية وتم تأمينه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إنه تم تأمين خط الغاز بمنطقة المطرية، والذي تعرض لكسر اليوم نتيجة أعمال التطوير بمنطقة المطرية والزيتون، لافتا إلى أنه جاري حاليا إصلاح الخط.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في عملية السيطرة على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة المطرية، بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، دون وقوع أى إصابات، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المنطقة الفاصلة بين المطرية والأميرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إخماد الحريق دون وقوع اصابات، وتبين أنه حريق محدود وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
ومن جانب آخر أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي علي مستوي المحافظة وصل إلي 261 الفاً و390 عميلاً منزلياً.
وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال يناير الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 356 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 119 ألفًا و867 عميلًا.
كما بلغ إجمالي عدد العملاء 18415 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و25126 عميلًا بمركز سمالوط، و15950 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بني مزار، 25639 عميلًا بمركز مغاغة، و18736 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 23 عميل تجاري بمراكز (المنيا – سمالوط – مطاي - بني مزار- مغاغة - ملوي).
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية لمأخذ مدينة ملوي، وجاري تنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي والتحويلات لعمارات الإسكان الاجتماعي بمطاي والتركيبات والتحويلات بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة.
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