شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 6.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6898.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.88 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.22% رابحاً 11.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4976.55 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 417.9 مليون سهم بقيمة 37 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.
وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 11.62%، ثم شركة الأنطمة الآلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.07%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 7%.
وفى سياق متصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، عن تنفيذ حكم التمييز بالدعوى رقم 5766 لسنة 2014 تجارى كلى/13، والذى قضى بإخلاء مركز ديسكفرى، قد تم تأجيله لمدة 6 أشهر حسب الاتفاق مع شركة المشروعات السياحية، وحددت الأجرة بمبلغ إجمالي قدره 75 ألف دينار كويتي لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس استمرار إيرادات المشروع لمدة 6 أشهر أخرى بشكل إيجابى على البيانات المالية للشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.