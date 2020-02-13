شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مصرف السلام" تتراجع فصلياً وترتفع سنوياً بـ 14% وإدارته تُصي بتوزيعات نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك لمصرف السلام، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 20% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 4 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 5 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 21.1 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بنسبة 8% من رأس مال المصرف الصادر والمدفوع بالكامل (8 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 17.7 مليون دينار بحريني، بواقع 4% أرباح نقدية (4 فلس للسهم الواحد) إلى جانب 4% أسهم منحة، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل المساهمين والجهات الرقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 17.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.