شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جي اف اتش المالية" تتراجع 39% بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيع أرباح نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة جي إف إتش المالية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 38.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 6.5 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.6 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

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وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 81.7 مليون دولار، مُقابل إيرادات بلغت 80.9 مليون دولار للربع المُماثل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0148 دولار أمريكي (5.569 فلس).

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.