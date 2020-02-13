شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليتحرك دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم سلبي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 52.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط