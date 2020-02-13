شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن مستوى 51.80، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بفعالية لهذا اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 48.30، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 51.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط