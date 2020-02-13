شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليستقر فوق 17.60، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار تخطي مستوى 17.85 لتعزيز فرص التوجه نحو 18.38 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد