شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب محاولات اختراق مستوى 1575.90 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1611.20، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يدفع السعر لاختبار مستوى 1554.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد