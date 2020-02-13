شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً جديداً للمقاومة المحورية 1.2975، والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2920، بانتظار تأكيد اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي