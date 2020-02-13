شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع بفعل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ، بجانب توقف صعود مستويات الدولار الأمريكي قبيل بيانات الرئيسية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,577.47$ الأعلى منذ 4 شباط/فبراير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,565.50$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,565.45$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع معظم أسواق الأسهم العالمية لمستويات قياسية جديدة ، خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

فى مؤتمر صحفي يوم الخميس ،أعلنت السلطات الصحية فى الصين عن إصابة 15,152 حالة جديدة بفيروس كورونا ، بأكبر وتيرة إصابة يومية منذ بدء انتشار الوباء فى النصف الثاني من الشهر الماضي ، وعن وفاة 254 حالة إضافية ،فى أكبر حصيلة وفيات فى يوم واحد.

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وتعد القفزة فى عدد الإصابات الجديدة بعدما طبقت السلطات أسلوب تشخيص جديد ، باستخدام الأشعة المقطعية التي يمكنها تشخيص الإصابة بالفيروس بسرعة أكبر ،بالمقارنة بالطريقة التقليدية اختبارات الحمض النووي.

وبناءا على البيانات الرسمية الأخيرة فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 59.804 حالة ،وزادت الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء القاتل إلى 1,367 حالة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 99.05 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،إيجابية البيانات سوف تدفع العملة الأمريكية لمستويات أعلى جديدة خلال عدة أشهر مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي سوف يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 922.23 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.