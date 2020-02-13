كوكاكولا يجني أرباحه – تحليل – 13-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وأيضاً لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.18 نقطة ليستقر عند سعر 59.41 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 58.57، ليستهدف مستوى المقاومة 60.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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