شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يقلص من مكاسبه – تحليل – 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيتي جروب (C) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 80.75، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه مغلقاً على ارتفاع بلغت نسبته 0.30% بما يعادل 0.24 نقطة ليستقر عند سعر 79.33 دولار، وذلك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ويتحرك السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 77.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 83.13.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد