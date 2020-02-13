كاتربللر يصل منطقة مقاومة قوية – تحليل – 13-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كاتربللر (CAT) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.50% بما يعادل 3.40 نقطة ليستقر عند سعر 139.59 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المحوري 139.20، في محاولة منه تعويض بعضاً من تلك الخسائر السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 139.20، ليستهدف مستوى الدعم 129.32.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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