شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 133.94، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.61% بما يعادل 3.50 نقطة ليستقر عند سعر 137.49 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي مرة أخرى بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 133.94، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 149.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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