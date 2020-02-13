شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 1.35 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 163.80 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 169.45، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 159.25 مرة أخرى استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه