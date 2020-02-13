شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.07% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع..وهبوط 34 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 106.44 نقطة، لتغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 78.3 مليون سهم بقيمة 233.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5968 صفقة، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فقطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة ودام الغذائية، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأحد الموافق 01 مارس، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

فيما أعلنت مجمع شركات المناعى، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.