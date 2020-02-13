شكرا لقرائتكم خبر عن "هواوي" تستعرض خدماتها وحلولها الذكية في البترول والغاز خلال"EGYPS2020 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول ايجيبس 2020 EGYPS، أكبر معرض ومؤتمر للبترول والغاز في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والتي تقام فعالياته في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرضت "هواوي" في جناجها، أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة للبترول والغاز، والتي تهدف لتطبيق التحول الرقمي في الصناعة، مثل الصيانة التنبؤية، وتجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة، ومجال الخدمات المتصلة. كما عقدت "هواوي" مائدة مستديرة لممثلي وسائل الإعلام لإطلاعهم على حلول الشركة واستراتيجياتها الرقمية في القطاع، والتي من المتوقع أن تحقق 1.58 تريليون دولار أمريكي لصناعة البترول والغاز من 2016 حتى 2025.

وعلى هامش المعرض، وقع فنست سان، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر مذكرة تفاهم مع محمد شيمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للصيانة "صان مصر". لتقوم هواوي بموجب المذكرة، بتقديم خدمات وحلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة مصر للصيانة، كما تمد مهندسي مصر للصيانة بالتقنيات والتدريبات وخدمة الدعم الفني قبل و بعد البيع اللازمة.

ومن جانبه، أعرب فنسنت سان، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في مصر عن فخره بكونه جزءًا من "ايجيبس2020" حيث يجتمع خبراء البترول والغاز في نقاش مفتوح، لإقامة الشراكات، وخلق حوار حول التحديات والحلول والاستراتيجية المرتقبة التي تشكل الصناعة، وتحقق تغيير جذري في الفترة المقبلة. مضيفَا حرص هواوي على تقديم أحدث التقنيات والحلول التي تم تطبيقها بالفعل في 45 دولة حول العالم، لتخدم 70% من أفضل 20 شركة عالمية للبترول والغاز، والتي بدورها ساهمت في إضافة قيمة حقيقية للصناعة.

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تضمنت الحلول التي عرضتها "هواوي"Digital Pipeline، وDigital Campus، ومنتجها الرائد لحلول التخزين المتكاملةOceanstar Dorado . يوفر حل خطوط الأنابيب الذكية Digital Pipeline الذي ابتكرته هواوي لخطوط أنابيب البترول والغاز، تقنيات الفيديو للمراقبة الذكية، وشبكة تواصل عالية الأمان وموثوقة، بالإضافة إلى الوسائط المتعددة التي تضمن الإنتاج الآمن والفعال. كما أصدرت هواوي أيضًا حل Digital Campus، التي تمكن جمع البينات الضخمة لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المتواصل.

كما استعرضت هواوي نظام التخزين المتكامل OceanStor Dorado المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تعد من أسرع أنظمة التخزين الذكية على مستوى الصناعة، ليلبي متطلبات التخزين الهائلة المتعلقة بقواعد البيانات لا سيما في الجهات الحكومية والصناعات التحويلية. يمنح نظام التخزين Dorado V6 أداءًا فائقًا لأكثر من 20 مليون عملية للمدخلات والمخرجات في الثانية IOPs، – والتي تمثل ضعف أداء المنتجات الأخرى المنافسة – في وقت وصول قياسي 0.1 مللي ثانية فقط، والمدعم بنظام أساسي عالي السرعة ومطور من الرقائق. تتكون معادلة FlashLink من 32 وحدة تحكم، مع قابلية تطور قوية، تسرع من تحويل نظم المؤسسات إلى عصر السرعة.

عن هذه الحلول أضاف فنسنت سان " أصبح التحول الرقمي حاجة ملحة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، ما جعل صناعة البترول والغاز تواجه منافسة وتحديات عديدة. ونحن في هواوي ملتزمون باستقدام التقنيات الرقمية وتيسير تطبيق التحول الرقمي في الصناعة. علاوة على ذلك، تركز هواوي على المساهمة في إنشاء بنية تحتية قوية ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من مزايا إنترنت الأشياء لإدارة العمليات في مجال البترول والغاز "

وفي إطار سعي هواوي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وخلق بيئة عمل آمنة، والتي كانت في طليعة الشركات التي تمتلك زمام تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز في المنطقة، تعمل هواوي على عقد شراكات عدة مع الجهات الفاعلة الرئيسة ومختلف الشركات في هذا المجال لإطلاق المزيد من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء أساسي من رؤيتها واستراتيجيتها لعام 2020.