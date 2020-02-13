الإحصاء: 4.54 % إرتفاع قيمة صادرات المنتجات البترولية خلال عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان قيمة إجمالى صادرات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية بلغت نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمته 4.54%.
وتركزت في أعلي البنود البترولية غاز طبيعي مسيل حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمتها 148.7%.
وعلى مستوى الواردات، فقد بلغت قيمة إجمالى واردات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة إنخفاض قيمتها 23.4 %.
وتركزت أقل البنود إنخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018 يلية بترول خام حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 3544 مليون دولار خلال عام 2018.
يلية غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1283 مليون دولار خلال عام 2018.
يذكر أنه حققت الصادرات البترولية ارتفاعا طفيفا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت 367 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وذلك بزيادة بلغت 11 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.1%، بينما انخفضت الصادرات غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى ملياري دولار مقابل 2 مليار و76 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع كل من الواردات البترولية وغير البترولية على السواء، حيث بلغت الواردات البترولية في سبتمبر الماضي نحو 598 مليون دولار، مقابل 959 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وذلك بانخفاض بلغ 361 مليون دولار ونسبة تراجع بلغت 37.6%، كما بلغت الواردات غير البترولية 5 مليار و261 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 6 مليارات و370 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو مليار و109 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 17.4%.
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