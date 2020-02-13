شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف خسائره تحت ضغط توقعات وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي للمرة الأولى فى 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، يأتي هذا الهبوط تحت ضغط توقعات وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط للمرة الأولى فى عشر سنوات بسبب تفشي الفيروس الصيني ،ويضغط على الأسعار أيضا تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد زيادة كبيرة فى مخزونات الخام التجارية ، وتسارع الإنتاج لأعلى مستوياته على الإطلاق.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.75$ ، من مستوى الافتتاح عند 51.71$، وسجل أعلى مستوي عند 51.95$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 55.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.18$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.35$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 3.5% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصعدت أيضا العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9% ، بأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 53.12$ للبرميل.

ويعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر حتى الآن لأسعار النفط خلال 2020 إلى توقعات أن يقوم تحالف "أوبك بلس" بتخفيضات أكبر فى الإنتاج لتعويض انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا فى الصين.

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قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع على أساس سنوي فى الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى 2009 متأثرا سلبي بتفشي الفيروس الصيني.

أظهر التقرير الشهري للوكالة التي مقرها باريس ،تراجع الطلب العالمي بنحو 435 ألف برميل يوميا فى الربع الأول ،فى أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عشر سنوات.

وبالنسبة لتوقعات عام 2020 بأكمله، قلصت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بنحو 365 ألف برميل إلى 825 ألف برميل يوميا، والذي يعد أدنى نمو سنوي منذ عام 2011.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 443 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي مرة أخرى إلى 13.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم".