شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر قرب هدفنا المنتظر عند 1.0860، وكما أشرنا صباحاً، يمثل كسر هذا المستوى مفتاح امتداد الموجة الهابطة على المدى المتوسط والطويل، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1.0760.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الميل الهابط لهذا اليوم ما لم يفشل السعر بكسر 1.0860.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط