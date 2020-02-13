شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر قرب هدفنا المنتظر عند 1.0860، وكما أشرنا صباحاً، يمثل كسر هذا المستوى مفتاح امتداد الموجة الهابطة على المدى المتوسط والطويل، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1.0760.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الميل الهابط لهذا اليوم ما لم يفشل السعر بكسر 1.0860.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.