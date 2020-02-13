الدولار الأمريكي يواصل الانهيار أمام الجنيه ليسجل 15.66 جنيها

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، بمقدار قرش، في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، وبنك البركة مصر، 15.68 جنيها للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، 15.69جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في عدد من البنوك.
البنك المركزي 15.66 للشراء 15.76للبيع.
البنك الأهلي 15.68 للشراء 15.78 للبيع.
بنك مصر 15.68 للشراء 15.78 للبيع.
يشار إلى أن الجنيه المصري صعد، يوم الاثنين الماضي، لأعلى مستوياته مقابل الدولار، في 3 سنوات، محققا 15.66 جنيه مقابل الدولار.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن هذه القيمة هي الأعلى، منذ الأسبوع الذي تلى سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام، التي تعرف بـ"التعويم".
وقالت : "لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي".
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