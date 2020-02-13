شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح باركليز 6.2 مليار استرلينى فى 2019 متجاوزة التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باركليز عن أرباح قبل الضريبة فاقت التوقعات إذ بلغت 6.2 مليار جنيه استرليني (ثمانية مليارات دولار) في 2019، حيث حققت وحدة بنك الاستثمار عوائد وفيرة من تداول أدوات الدخل الثابت.

تزيد أرباح البنك البريطاني 9% عنها في 2018 وتفوق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك نفسه والبالغ 5.7 مليار استرليني.

ودفع باركليز توزيعا قدره تسعة بنسات للعام بأكمله، مقارنة مع 6.5 بنس للعام 2018.