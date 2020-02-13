شكرا لقرائتكم خبر عن جاتچد اول منصة الكترونية لترويج المنتجات المصرية عربيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاتچد gatjed هى أول منصة الكترونية لعرض وبيع المنتجات المصرية سواء على الـb2b (الجملة) أو الb2c (التجزئة) وتعد التجربة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا والتجربة الثانية عالميا بعد التجربة الصينية الناجحة لمنصةAlibaba. صرح أحمد راسخ - الرئيس التنفيذى - أن هدف المنصة هو الترويج للمنتج المصرى داخل وخارج مصر بالشكل الذى يؤدى الى تعظيم القدرة التصديرية للقطاع الصناعى المصرى بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وتحسين وضع الميزان الجارى وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلى. تستهدف جاتچد دمج المصانع المصرية مع بعضها على شبكة الكترونية موحدة لتحقيق تكامل المنظومة الصناعية المصرية بكل أركانها. وأضاف أن جاتچد هدفها الرئيسى هو تحويل المنظومة الصناعية المصرية للتجارة الالكترونية وأن المنتج المصرى يصبح منافس قوى محليا وعالميا. جاتچد طرحت المنصة الالكترونية فى 2019 وتضم حاليا حوالى 500 مصنع و6000 منتج من مختلف المنتجات المصرية. Advertisements جاتچد تعمل على تحقيق الرقمنة للمنظومة الصناعية المصرية وزيادة تصدير المنتج المصرى للخارج وخاصة افريقيا والشرق الأوسط. جاتچد ايضا تعمل على توعية المستهلك المحلى بالمنتجات المصرية الموجودة والتى تستطيع المنافسة فى السعر والجودة مع المنتجات المستوردة. جاتچد هى البوابة الالكترونية الاولى لشراء احتياجات المنتجات المصرية محليا وعربيا وافريقيا سواء على الجملة والتجزئة. جاتچد طرحت فى يناير 2020 الموبايل أبليكشن لمشتريات التجزئة محليا وعالميا وسيكون لنا مسئوليتنا المجتمعية باتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعلاء قدرتها البيعية وفى تصدير منتجاتها عالميا جاتچد من مصر للعالم

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