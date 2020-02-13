شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تواصل التراجع..والمؤشر الرئيسى يهبط أسفل مستوى 10آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% خاسرة 68.47 نقطة، لتصل إلى مستوى 9884.90 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 48.6 مليون سهم بقيمة 101.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3501 صفقة، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 28 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ودام الغذائية أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأحد الموافق 01 مارس، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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فيما أعلنت مجمع شركات المناعي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.