شكرا لقرائتكم خبر عن قطر مستعدة لتحويل مسار شحنات النفط والغاز إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة القطرية في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن شركات الطاقة القطرية "تشارك بفعالية" في تلبية بعض طلبات إعادة جدولة أو إعادة توجيه منتجات الطاقة القطرية إلى الصين بعد انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في البيان أن "جميع شركات الطاقة القطرية المعنية قد بدأت العمل عن كثب مع شركائها الصينيين لتحديد وتقييم مجالات الدعم الممكنة".
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