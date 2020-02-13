الاقتصاد

تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس فى الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، من مستويات قياسية مرتفعة إذ فاجأ ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس التاجي في الصين المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن يكون انتشاره قد بلغ مداه.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وكان المؤشر وصل إلى مستويات جديدة مرتفعة في الجلستين السابقتين بفعل تفاؤل إزاء ما كان يبدو أنه تراجع في حالات العدوى الجديدة بالصين.

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لكن قفزة في عدد الإصابات الجديدة بعدما طبقت الصين أسلوب تشخيص جديدا وزيادة قياسية في الوفيات تسببا سريعا في انحسار شهية المخاطرة.

وهبطت أسهم القطاعات الأوروبية الأكثر انكشافا على الصين مثل قطاعي الموارد الأساسية والسيارات اللذين تراجعا 0.9% و1.1% على الترتيب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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