شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -13-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة, إلا أن الثبات الإيجابي فوق الدعم المحوري الممتد نحو 2.5000 يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بتداولات الفترة الحالية. لذلك, سنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من تجاوز مستوى 2.6100 ومن ثم لتمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 2.6950. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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